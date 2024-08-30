نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي إنتر ميلان من تحقيق الفوز أمام أتلانتا بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الكالتشيو.

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي

سجل بيرات ديمسيتي بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 4 من عمر الشوط الثاني، بعد عرضية من ماركوس تورام، ارتطمت بقدم ديمسيتي، وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز نيكولو باريلا الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 10، بعد تسديدة يسارية رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف ماركوس تورام الهدف الثالث لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 48، بعد رمية تماس من جهة اليسار، نفذها ليساندرو باستوني إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها مدافع أتلانتا بشكل غير مناسب ليتابعها تورام بتسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز نفس اللاعب التقدم بالهدف الرابع لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 56، بعد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى أتلانتا.