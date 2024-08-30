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نادر السيد: الجوهري أرسلني لمتابعة ميدو في بلجيكا

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف نادر السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمام أحمد حسام "ميدو" لمنتخب مصر تحت قيادة محمود الجوهري.

نادر السيد: الجوهري أرسلني لمتابعة ميدو في بلجيكا


وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الجوهري أرسلني لمتابعة ميدو في بلجيكا، ثم شارك في التدريب الأول مع منتخب مصر".


واختتم: "الجوهري قال لي بأنه ظل يبحث عن ميدو لمدة 12 عاما وأكد بأنه مهاجم متميز للغاية ويملك مواصفات خاصة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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