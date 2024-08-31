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أحمد جودة - القاهرة -



طالب أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بضرورة التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميدو: سأعتزل الإعلام الرياضي في هذه الحالة!



وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى التعاقد مع لاعبين مميزين يستحقون ارتداء قميص نادي الزمالك وينافسون على كل البطولات ويلعبوا من أجل مصلحة النادي وليس لمصلحة شخصية".



وأضاف: "أراهن الجميع بأن جدول الدوري في الموسم المقبل سيبقى كما هو وإذا تغير سأعتزل الإعلام الرياضي".