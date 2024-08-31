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أحمد جودة - القاهرة -

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام في برج العرب مساء أمس الجمعة.

مجلس إدارة الزمالك يزور معسكر الفريق ببرج العرب ضمن الاستعدادات للموسم الجديد

وعقد الثلاثي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني وأكدوا على دعم الإدارة لهم، وثقتهم في الفريق على المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.



وأكد الثلاثي للجهاز الفني على تلبية كافة مطالبهم في الفترة المقبلة، وثقتهم في الجميع على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.



وبدأ الزمالك معسكره المغلق أمس الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، يتخلله خوض الفريق لثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي مساء اليوم السبت، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.