عاجل.. كريستال بالاس يعلن ضم قناص ارسنال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي كريستال بالاس، اليوم الجمعة، في بيان رسمي عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي إيدي نكيتياه، قادمًا من أرسنال.

كريستال بالاس يعلن ضم قناص ارسنال

وأوضح النادي اللندني أن نكيتياه وقع عقدًا يمتد لخمس سنوات، ليعزز صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

نشأ نكيتياه في أكاديمية تشيلسي، قبل أن ينتقل إلى أرسنال في سن 14 عامًا، حيث تم تصعيده لاحقًا إلى الفريق الأول.

وخلال مسيرته مع "المدفعجية"، سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا 38 هدفًا في 168 مباراة. كما حقق أول "هاتريك" له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي ضد شيفيلد يونايتد.

وبانضمامه إلى كريستال بالاس، أصبح نكيتياه خامس صفقات النادي في هذا الصيف، حيث ينضم إلى كل من شادي رياض، ودياتشي كامادا، وإسماعيلا سار، وماكينس لاكرويكس.