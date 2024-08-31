نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "لندن الأولمبي"، مواجهة صعبة بين فريقي مانشستر سيتي ووست هام يونايتد مساء اليوم السبت الموافق الواحد والثلاثين من شهر أغسطس الجاري في ثالث جولات الدوري الإنجليزي بموسمه الجديد 2024-2025.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.