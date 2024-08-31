نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات السبت 31- 08- 2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب متابعو الدوري الإيطالي استنئاف مباريات الجولة الثالثة من عمر البطولة والتي ستشهد مواجهات كبيرة ومثيرة.

وتقام اليوم أربع مواجهات أبرزها لاتسيو ضد ميلان، ونابولي ضد بارما، ويشهد الدوري هذا العام منافسة كبيرة من أجل حصد اللقب المحلي والذي توج به إنتر ميلان في النسخة الأخيرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

بولونيا ضد إمبولي الساعة 7:30 مساءً

ليتشي ضد كالياري الساعة 7:30 مساءً

لاتسيو ضد ميلان الساعة 9:45 مساءً

نابولي ضد بارما الساعة 9:45 مساءً

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

تنقل مواجهات الدوري الإيطالي عبر مجموعة القنوات السعودية SSC والتي تتولى نقل المسابقة في الشرق الأوسط ومصر.