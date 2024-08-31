نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من بيرسي تاو على تقارير رحيله عن الأهلي.. وإمكانية تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء بعد ارتباطه بالرحيل صوب أحد الدوريات الخليجية في فترة الانتقالات الصيفية.

تاو يؤكد استمراره مع الأهلي

قال تاو في حديثه لإذاعة "مترو" الجنوب إفريقية أنه مستمر مع الأهلي ولم يتم إبلاغه من جانب النادي بالاستغناء عن خدماته.

وتابع بيرسي تاو: "لا أتحدث مع أحد، فقد رأيت شائعات عن اهتمام كايزر تشيفز والوداد المغربي وأندية سعودية بي، والبعض حتى يقول في تنزانيا، ولكني أكتفي بمشاهدة تلك الشائعات فقط".

وأضاف تاو: "كل ما يثار في الصحف غير صحيح، وحين جئتُ إلى مصر زعموا معاناتي من إصابة مزمنة ولا أعرف من أين أتى ذلك الحديث، لقد كان هناك الكثير من تلك الأمور".

وحول إمكانية تجديد عقده، قال: "أعرف أن وكيل أعمالي تحدث مع الإدارة الرياضية في الأهلي وسنرى إن كان العقد سيتم تجديده أم لا".