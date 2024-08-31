نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات السبت 31- 08- 2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدوري الألماني مواجهات كبيرة في الجولة الثانية من البطولة والتي تشهد 6 مواجهات دفعة واحدة.
ويحاول باير ليفركوزن الدفاع عن لقبه الغالي أمام طموحات بايرين ميونخ والذي يسعى للعودة لمنصات التتويج من جديد.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- شتوتجارت ضد ماينز الساعة 4:30 عصرًا
- فيردر بريمن ضد بروسيا دورتموند الساعة 4:30 عصرًا
- بوخوم ضد مونشنجلادباخ الساعة 4:30 عصرًا
- فرانكفورت ضد هوفنهايم الساعة 4:30 عصرًا
- هولشتاين كيل ضد فولفسبورج الساعة 4:30 عصرًا
- باير ليفركوزن ضج لايبزيج الساعة 7:30 مساءً
القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الألماني
تنقل مواجهات الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.