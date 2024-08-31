نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات السبت 31- 08- 2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري في بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

برشلونة ضد بلد الوليد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أتلتيك بلباو ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إسبانيول ضد رايو فايكانو، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فالنسيا ضد فياريال، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليجانيس ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع جميع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية.