نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليستر سيتي لمواجهة أستون فيلا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات الدوري الانجليزي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الخامس عشر بنقطة وحيدة من مباراتين تعادل في واحدة وهزم في الأخرى.

بينما يحتل استون فيلا المركز المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين هزم في واحدة وتفوق في أخرى.

موعد مباراة ليستر سيتي أمام استون فيلا في الدوري

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والسادسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي أمام أستون فيلا

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.