نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره برايتون مساء اليوم السبت الموافق الواحد والثلاثين من شهر أغسطس الجاري على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويحتل الجانرز وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق برايتون المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق آرسنال ضد برايتون اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد برايتون ظهر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.