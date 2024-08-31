موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

تعادل أتلتيكو مدريد مع اسبانيول في الجولة الثالثة من الليجا بينما فاز أتلتيك بيلباو على فالنسيا بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 5 نقاط في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الثامن برصيد 4 نقاط.



موقف أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

احتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 76 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 10 مباراة واحدة.

في حين احتل أتلتيك بيلباو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 68 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباريات وتعادل في 11 مباريات وخسر 18 مباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو يوم السبت 31 أغسطس 2024 على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بيلباو وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.