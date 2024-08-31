نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة ميلان ولاتسيو وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة ميلان ولاتسيو يوم السبت 31 أغسطس 2024 على ملعب الاوليمبكو معقل لاتسيو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

خسر ميلان من بارما بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الليجا بينما فاز لاتسيو على فنيسيا بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل ميلان المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

موقف ميلان لاتسيو في الدوري الإيطالي

احتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 75 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل لاتسيو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 61 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 13 مباراة.

ومن المقرر أن يخوض ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: أليكسيس، ماليك ثياو، توموري، كالابريا.

خط الوسط: بن ناصر، بلوشيتش، تشيك.

خط الهجوم: لياو، نوح، تشوكويزي.