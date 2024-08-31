نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. آرسنال يتعاقد مع سترلينج على سبيل الإعارة من تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي آرسنال، اليوم السبت، تعاقده الرسمي مع رحيم سترلينج قادمًا من تشيلسي، لتعزيز كتيبة “المدفعجية” في موسم 2024-25.

آرسنال يضم رحيم سترلينج من تشيلسي

كشف نادي آرسنال في بيانه الرسمي، أنه تم التعاقد مع رحيم سترلينج على سبيل الإعارة من تشيلسي لمدة موسم رياضي واحد.

ونجح نادي آرسنال، في حسم اتفاقه مع تشيلسي على ضم سترلينج خلال الساعات الأخيرة من فترة الميركاتو الصيفي التي انتهت رسميًا في إنجلترا.

بدأ رحيم مسيرته في كوينز بارك رينجرز قبل الانتقال إلى أكاديمية ليفربول حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2012 ثم انتقل إلى مانشستر سيتي في 2015، وفاز بجميع ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 7 سنوات قضاها مع النادي بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 5 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع، قبل الانضمام إلى تشيلسي في 2022.

وشارك رحيم سترلينج في 82 مباراة مع منتخب إنجلترا وكان لاعبًا رئيسيًا في تشكيل بلاده الذي احتل وصافة بطولة أمم أوروبا 2020.