نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره بلد الوليد، مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري 2024، على ملعب مونتجويك.

وستنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، على الهواء مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني وستنقل مباراة برشلونة وبلد الوليد على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 3.