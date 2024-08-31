نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث ميداليات لمصر في أول أيام بطولة العالم للإنقاذ باستراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج المنتخب المصري للإنقاذ بثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزية في أول أيام بطولة العالم للإنقاذ التي ستختتم يوم 2 سبتمبر في مدينة جولد جوست باستراليا.

وتوج بالميدالية الذهبية فريق تتابع السيدات 4×90 beach sprint والمكون من مرام محمود - هاله صدقى- ملك ايمن - انجى طارق.

واحرز الذهبية الثانية فريق تتابع الرجال 4×90 beach sprint والمكون من رامى شلبى - ايمن السعيد- مصطفى طارق - عمرو هانى.

فيما حقق الميدالية البرونزية مرام محمود فى سباق 90 متر عدو الشاطئ

‏Beach sprint.

وتشارك مصر في البطولة ب 10 لاعبين بواقع 6 رجال و 4 سيدات.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: مصطفى طارق، رامي حسين، عمرو هاني، محمد عادل، ايمن محمد، واللاعب أحمد حسين (لبطولة الاساتذة).

فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من: ملك ايمن، هالة صدقي ، انجي طارق، مرام محمود.

ويرأس البعثة اللواء محمد أمين ويرافقه المستشار تامر جابر.

فيما يتواجد مع البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بصفته الدولية لخوض حيث خاض انتخابات الاتحاد الإفريقي على مقعد الرئاسة وانتخابات الاتحاد الدولي على مقعد نائب الرئيس وفاز بالمقعدين بالإضافة الى فوز مصر بخمس مناصب اخرى.

