تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بلد الوليد في الدوري االإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل الفريق الكتالوني أمام نظيره فريق بلد الوليد، في المباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني



موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة مع نظيره بلد الوليد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - ب أو كوبارسي - إينيجو مارتينيز- جول كوندي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز - بيدري - مارك كاسادو.

خط الهجوم: داني أولمو - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد عبر قناة beIN Sports 1HD.

