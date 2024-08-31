نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. العرض السعودي يشتت ذهن فينيسيوس وهذا موقف إبراهام من مباراة ميلان ولاتسيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 31- 8 - 2024: الصحف الأوروبية صباح اليوم غلاف ماركا قم "بتوصيل نفسك " لتعمل فيني!

نادي ريال مدريد يعتقد أن منذ العرض السعودي ومستوى فينيسيوس في انخفاض

وأظهرت المباراة 1-0 الإخفاقات التي استنكرها أنشيلوتي سبورت برشلونة دون أي تحركات في اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات بينما رحل 7 لاعبين

رحيل كانسيلو وجواو فيليكس وجوندوجان يهدف إلى خفض فاتورة الأجور لاجازيتا ديلو سبورت "تامي أبراهام جاهز وسيتواجد على دكة بدلاء ميلان أمام لاتسيو

شكوك من فونسيكا حول ثيو ولياو موندو ديبورتيفو موندو ديبورتيفو رصدت أبرز 10 صفقات هذا الصيف وهي؛ جوليان ألفاريز (75 مليون يورو)، دومينيك سولانكي (64 مليون يورو)، ليني يورو (62 مليون يورو)، موسى ديابي (64 مليون يورو)، 60 مليون يورو)، بيدرو نيتو (60 مليون يورو)، جواو نيفيز (60 مليون يورو)، أمادو أونانا (59 مليون يورو)، داني أولمو (55 مليون يورو)، تيون كوبمينيرز (54 ​​مليون يورو)، ومايكل أوليس (53 مليون يورو).