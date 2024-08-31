نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فشل انتقاله لأهلي جدة.. نابولي يعاقب أوسيمين بقرارين صادمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، على ذمة نابولي الإيطالي بعد فشل انتقاله إلى أهلي جدة أو تشيلسي مع إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

نابولي يمنح رقم أوسيمين لـ لوكاكو

تلقى أوسيمين، عرضين من جانب أهلي جدة وتشيلسي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، ولكن اللاعب النيجيري لم يحسم أمره لينتهي السوق باستمراره مع نابولي.

وانسحب نادي أهلي جدة، من مفاوضاته مع أوسيمين في اليوم الأخير من الميركاتو بسبب طلباته المادية ووضع بند يتيح فسخ تعاقده حال وصول عرض مناسب من أي نادٍ أوروبي.

كما انتهت سوق الانتقالات، ولم تنجح محاولات تشيلسي لاستقطاب أوسيمين من أجل تعزيز خط هجومه.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فأنه تم استبعاد فيكتور أوسيمين من قائمة نابولي في الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

وقرر نادي نابولي، سحب الرقم 9 من أوسيمين، ومنحه للوافد الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو.