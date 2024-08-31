نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بايرن ليفركوزن ضد لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن مع نظيره نادي لايبزيج مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

وتقام مباراة باير ليفركوزن ولايبزيج ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدوري الألماني لهذه النسخة 2024/25.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي موعد بايرن ليفركوزن ضد لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

موعد بايرن ليفركوزن ضد لايبزيج في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ليفركوزن ولايبزيج عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن ولايبزيج في الدوري الألماني

وستكون مباراة باير ليفركوزن ولايبزيج متاحة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.