نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يفاجئ جماهير ريال مدريد: لن أتدخل في اختيار مسدد ركلة الجزاء ورسالة خاصة إلى سيبايوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مفاجأة عن ترتيب لاعبي الفريق في تسديد ركلات الجزاء هذا الموسم، في ظل وجود العديد من النجوم المميزة في تنفيذ ضربات الترجيح.

ويواجه العملاق المدريدي نظيره ريال بيتيس مساء غدا الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

- انشيلوتي يفاجئ جماهير ريال مدريد

وتحدث ‏أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي:" سيبايوس لاعب مهم بالنسبة لنا "إنه محترف جدي للغاية، وهو مفيد جدًا لنا وسعداء ببقاءه معانا ".

وتابع: "في الموسم الماضي قلت إنني أقرر ركلات الجزاء، ولكن هذا العام أقول إن اللاعبين هم من يقررون، من الجيد أن نحملهم المسؤولية، لدي ثقة كاملة في لاعبي فريقي، أعتمد على كليهما ولا أرى أي مشكلة في ذلك".

وأكمل:" عليهم اتخاذ القرار بين مبابي وفينيسيوس، بين الاثنين".

وأختتم:" إنها ليست مشكلة معقدة للغاية. علينا أن ندافع بشكل أفضل وهذا هو الالتزام والسلوك الجماعي".

