نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن رسميًا تجديد عقد محمد عواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك، اليوم السبت، عن تجديد التعاقد رسميًا مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة مواسم جديدة بعدما انتهى عقد الحارس مع الأبيض بنهاية الموسم المنقضي.

الزمالك يجدد عقد محمد عواد

وقع محمد عواد على عقود التجديد لنادي الزمالك خلال الجلسة التي جمعته بمسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد.

ومن المقرر أن ينتظم الحارس في المعسكر المغلق للفريق المقام حاليًا ببرج العرب، استعدادًا للموسم المقبل ولمباراتي الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية.

