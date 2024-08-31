أفضل لاعب في افريقيا دون ناد.. طالع التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تتحدث الصحافة العالمية عن أن أفضل لاعب في قارة إفريقيا بات دون نادي، بعد عدم إتمام التعاقد مع نادي أهلي جدة السعودي في الأوقات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء عدم إتمام تعاقد فيكتور أوسيمين مع نادي أهلي جدة السعودي، خبر صاعق على أوساط كرة القدم حيث لم يصل الطرفين لاتفاق يضمن إنهاء عملية الانتقال.

كان نجم منتخب نيجيريا وأفضل لاعب في قارة إفريقيا وبطل الدوري الإيطالي مع نابولي في مفاوضات متقدمة مع نادي أهلي جدة، للانتقال إليهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الافضل دون نادي

فشلت عملية الانتقال في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وقررت إدارة نادي أهلي جدة الانقضاض على إيفان توني مهاجم منتخب إنجلترا بدلا منه.

أسفر عن فشل الانتقال أن إدارة نادي نابولي، رفعت اسم فيكتور أوسيمين من القائمة واعطاء رقم ٩ لنجم بلجيكا لوكاكو بدلا منه، ليجد نفسه بلا نادي حتى يناير القادم.