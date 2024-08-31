نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ضد بارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب دييجو أرماندو مارادونا مباراة قوية تجمع بين فريقي نابولي وبارما مساء اليوم ضمن لقاءات بطولة الدوري الإيطالي.

وتلعب مباراة نابولي وبارما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي موسم 2024/25.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد مباراة نابولي ضد بارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لهذه المباراة المرتقبة.

موعد مباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي

ويلتقي نابولي مع نظيره بارما في الجولة 3 من الدوري الإيطالي مساء اليوم السبت الموافق 8/31/2024 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد بارما في الدوري الإيطالي

وتنقل مباراة نابولي ضد بارما على قناة AD Sports Premium 1.

