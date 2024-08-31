مصدر خاص.. الريان اقترب من التوقيع مع تريزيجيه موسم على سبيل الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير تركية عن توصل إدارة نادي الريان القطري إلى اتفاق مع إدارة نادي طرابزون سبور التركي يقضي بانتقال نجم الفريق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأكد مصدر مقرب من نادي الريان أن إدارة النادي توصلت بالفعل لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب حتى نهاية الموسم إلى فريق الريان معارًا من فريقه الحالي.

الريان اقترب من التوقيع مع تريزيجيه موسم على سبيل الإعارة

ويسعى الريان لتدعيم الفريق الأول بالنادي من أجل المنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم وعلى رأسها دوري ابطال آسيا للنخبة بشكله الجديد وبطولة الدوري بعد الانطلاقة الغير مرضية لجماهير الفريق مع بداية الموسم.

ويحتل الريان حاليا المركز الثامن بترتيب دوري نجوم قطر عقب مرور 3 جولات من عمر المسابقة بعدما حقق فوز وحيد وتعرض له لهزيمتين حتى الآن.

