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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون اشتراك .. شاهد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي اليوم بدون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. تستضيف أستون فيلا نظيرتها ليستر سيتي في مواجهة حاسمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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مباراة أستون فيلا وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر

يأتي هذا اللقاء في وقتٍ حرجٍ لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق النقاط الثلاث الثمينة للابتعاد عن منطقة الخطر والاقتراب من مراكز الوسط. من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق للفوز بأي ثمن. تشير الإحصائيات إلى أن المباريات بين الفريقين عادة ما تكون مثيرة ومليئة بالأهداف، مما يجعلنا نتوقع مباراة مفتوحة ومشوقة.

موعد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد عشاق كرة القدم لحفل مثير، حيث يستضيف ملعب كينج باور مباراة قمة تجمع بين ليستر سيتي وأستون فيلا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. تأتي هذه المواجهة في وقتٍ حرجٍ لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق النقاط الثلاث الثمينة للابتعاد عن منطقة الخطر والاقتراب من مراكز الوسط.

وستكون بتوقيت الدول العربية كالتالي:

2:00 صباحًا: موريتانيا.

3:00 مساءً: الجزائر – المغرب – تونس.

4:00 مساءً: ليبيا – السودان.

5:00 مساءً: مصر – السعودية – العراق – فلسطين – سوريا – اليمن – الكويت – قطر – الأردن – البحرين – لبنان.

6:00 مساءً: الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عُمان.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ستكون متعة عشاق كرة القدم على موعد مع متابعة مباراة القمة بين ليستر سيتي وأستون فيلا عبر شاشات قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. بصوت المعلق المميز خليل البلوشي، ستزداد متعة المشاهدة، حيث سيأخذنا في رحلة شيقة عبر أحداث المباراة، وسيقدم لنا تحليلاته الثاقبة وأجوائه الحماسية. فإذا كنت ترغب في مشاهدة هذه المواجهة النارية والاستماع إلى تعليق خليل البلوشي، فلا بد لك من ضبط أجهزة الاستقبال على قناة بي إن سبورتس المخصصة.

تشكيلة أستون فيلا المتوقعة



هذه هي تشكيلة المتوقعة التي قد يدفع بها المدرب الإسباني أوناي إيمري لمباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم:

حراسة المرمى إيميليانو مارتينيز الدفاع لوكاس ديني – ب أو توريس – دييجو كارلوس – كونسا الوسط المُدافع تيليمانس – أمادو أونانا الوسط المُهاجم ليون بايلي – ماكجين الهجوم واتكينز – مورجان روجرز

تشكيل ليستر سيتي المتوقع

قد يدفع المدرب الويلزي ستيف كوبر بتشكيل ليستر سيتي التالي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي: