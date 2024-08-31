نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من مدرب بيراميدز بعد التتويج بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 8 أيام بعد التتويج بلقب بطولة كأس مصر.

مدرب بيراميدز يمنح اللاعبين إجازة 8 أيام

وقرر يورتشيتش منح الفريق راحة سلبية كاملة حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، على أن يستأنف بيراميدز تدريباته مجددا بداية من يوم 8 سبتمبر على ملعب النادي استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد بيراميدز بعد العودة للسفر إلى رواندا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر في مدينة كيجالي.

