الارشيف / الرياضة

لماذا تراجع الأهلي عن التعاقد مع أوسيمين؟

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا تراجع عن التعاقد مع أوسيمين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشفت تقارير صحفية مؤخرًا عن السبب وراء تراجع نادي الأهلي عن التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب هذه التقارير، فإن اللاعب اشترط إدراج بند في عقده يسمح بفسخ التعاقد مع الأهلي في حال تلقيه عرضًا رسميًا من أي نادٍ أوروبي.

وهذا الشرط لم يلقَ قبولًا من إدارة الأهلي، مما دفعها للتراجع عن إتمام الصفقة وضم المهاجم النيجيري.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا