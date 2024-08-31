نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا تراجع الأهلي عن التعاقد مع أوسيمين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية مؤخرًا عن السبب وراء تراجع نادي الأهلي عن التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب هذه التقارير، فإن اللاعب اشترط إدراج بند في عقده يسمح بفسخ التعاقد مع الأهلي في حال تلقيه عرضًا رسميًا من أي نادٍ أوروبي.

وهذا الشرط لم يلقَ قبولًا من إدارة الأهلي، مما دفعها للتراجع عن إتمام الصفقة وضم المهاجم النيجيري.