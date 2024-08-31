برايتون يخطف نقطة ثمينة من آرسنال ويعتلي صدارة البريميرليج مؤقتا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح برايتون في خطف نقطة ثمينة من آرسنال بالتعادل الإيجابي معه بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، يحتل برايتون صدارة جدول البريميرليج مؤقتا برصيد 7 نقاط وجاء آرسنال في المركز الثاني بنفس عدد النقاط ولكن برايتون تفوق في عدد الأهداف المسجلة.



جاء الشوط الأول متواضعا للغاية من جانب لاعبي برايتون وسط محاولات ضعيفة من جانب الجانرز في أول نصف ساعة.



في الدقيقة 38، تمكن كاي هافيرتز نجم آرسنال من تسجيل هدف الفوز عندما استلم تمريرة سحرية من على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية في المرمى الخالي لبرايتون ويعلن عن هدف للمدفعجية وينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، شن لاعبو برايتون هجوما على مرمى آرسنال منذ بداية الشوط حتى تمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58 عن طريق بيدرو الذي تابع الكرة من الناحية اليمنى في منطقة جزاء آرسنال لينجح في التسجيل في مرمى المدفعجية.



واصل لاعبو آرسنال محاولاتهم باقي أحداث اللقاء من أجل تسجيل هدف الفوز ولكنهم فشلوا في ذلك.



وكانت أبرز محاولات المدفعجية في الدقيقة 75 عن طريق كاي هافيرتز الذي سدد ركلة قوية في الزاوية اليمنى لمرمى برايتون ولكن أنقذ الكرة حارس المرمى فيربيرجان.



وعلى الجانب الآخر، حاول لاعبو بريتون خطف نقاط المباراة الثلاث وتسجيل هدف الفوز ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.