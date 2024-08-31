نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا استفاد الاتحاد من بيع جوتا إلى رين الفرنسي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن موافقته على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب البرتغالي جواو بيدرو جوتا لنادي رين الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد حقق مكاسب مالية ملموسة من هذه الصفقة، حيث ربح النادي 8 ملايين يورو من بيع عقد اللاعب.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن النادي من توفير أكثر من 15 مليون يورو كانت مخصصة لرواتب اللاعب خلال السنتين المتبقية من عقده.

بهذه الصفقة، يستفيد الاتحاد ماليًا من خروج جوتا، مما يتيح له تعزيز صفوفه بلاعبين جدد أو الاستثمار في مشاريع أخرى تدعم تطور النادي في المستقبل.