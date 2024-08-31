نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل فريقه الرسمي ضد نادي بلد الوليد اليوم.

ويستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد مساء اليوم السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة أمام بلد الوليد الليلة بالدوري الإسباني عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جول كوندي - ب أو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي

الوسط: كاسادو - داني أولمو - بيدري

الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال