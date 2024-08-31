نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث سيواجه الريدز عددًا من الأندية القوية في رحلة مليئة بالتحديات.

مواجهات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

- 17 سبتمبر: يواجه ليفربول فريق ميلان على أرضه في إيطاليا.

- 2 أكتوبر: يستضيف ليفربول فريق بولونيا في ملعبه الشهير، الأنفيلد.

- 23 أكتوبر: يسافر ليفربول لمواجهة لايبزيج في ألمانيا.

- 5 نوفمبر: يعود ليفربول للأنفيلد لمواجهة باير ليفركوزن.

- 27 نوفمبر: قمة المجموعة بين ليفربول وريال مدريد ستقام على أرض الأنفيلد.



-10 ديسمبر: يختتم ليفربول مبارياته في دور المجموعات بمواجهة جيرونا خارج الديار.



-21 يناير: يواجه ليفربول فريق ليل الفرنسي في الأنفيلد.



- 29 يناير: يختتم ليفربول مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة أيندهوفن في هولندا.