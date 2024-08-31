مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة من العيار الثقيل، حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول في قمة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستقام المباراة يوم غد الأحد، الموافق 1 سبتمبر 2024، على ملعب أولد ترافورد في مانشستر. تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تُعتبر مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد واحدة من أبرز الديربيات في كرة القدم الإنجليزية.

حيث يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على أرضه لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

بينما يطمح ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية تؤكد قوته في المنافسة.