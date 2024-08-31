نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المصري يرفض عرض الزمالك لضم صلاح محسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت إدارة النادي المصري البورسعيدي العرض الذي قدمه نادي الزمالك لضم صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

المصري يرفض عرض الزمالك لضم صلاح محسن

يعد صلاح محسن من العناصر الأساسية في تشكيلة المصري، وقد أظهر أداءً مميزًا خلال الموسم الماضي، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة.

قررت إدارة النادي الحفاظ على اللاعب، ضمن صفوف الفريق معتبرة إياه جزءًا لا يتجزأ من خطط الفريق المستقبلية.

وقد أعربت إدارة المصري عن تقديرها لاهتمام الزمالك باللاعب، لكنها أكدت أن الفريق يسعى لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة في مختلف البطولات.