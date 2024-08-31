نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فؤاد يُجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا بنجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم فؤاد أجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي بألمانيا، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وأضاف جاب الله أن جراحة كريم فؤاد مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لعدة أيام، يبدأ بعدها العلاج الطبيعى وفقًا للبرنامج العلاجي المحدد، وسوف يعود إلى القاهرة مساء الإثنين المقبل.



وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة في الموسم الماضي وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في القاهرة اصابته بقطع في الرباط الصليبي.