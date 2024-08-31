تشكيل الزمالك أمام فريق سبورتنج وديًا

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سبورتنج الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار المعسكر المغلق للفريق.

محمد يوسف

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