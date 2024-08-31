نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام فريق سبورتنج وديًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سبورتنج الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار المعسكر المغلق للفريق.
تشكيل الزمالك أمام فريق سبورتنج
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: حسن أبو المعاطي – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – ناصر ماهر.
خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – حسام أشرف – سيد عبد الله "نيمار".