نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. التفاصيل المالية في صفقة انتقال عمر الساعي إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علم " دوت الخليج الرياضي " من مصادره الخاصة عن التفاصيل المالية في صفقة انتقال عمر الساعي نجم وسط فريق الإسماعيلي إلى صفوف النادي الأهلي بالميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت مصادر " دوت الخليج الرياضي " أن مسؤولي النادي الأهلي أنهوا صفقة عمر الساعي مقابل 40 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه أقساط يتم تسديدها خلال ثلاث أشهر.

كما أنه من المقرر أن يتم إعارة ثلاث لاعبين من صفوف النادي الأهلي إلى الإسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة عام.

ويُعد عمر الساعي أحد أبرز المواهب الصاعدة التي ظهرت خلال الموسم الماضي، رفقة النادي الإسماعيلي، رغم أن الفريق كان يحارب حتى الجولات الأخيرة للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ولكن كان أداء اللاعب خلال هذا الموسم هو السبب الرئيسي في محاولات النادي الأهلي المستمرة لحسم الصفقة بشكل رسمي، والمقرر الإعلان عنها خلال ساعات قليلة.

ويبحث الإسماعيلي في الوقت الحالي عن حل أزمة غلق القيد، بسبب مستحقات اللاعبين الذين حصلوا على حكم نهائي من المحكمة الرياضية، والتي قد تصل إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه مصري.