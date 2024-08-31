نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. برشلونة يضرب شباك بلد الوليد بثلاثية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة لاقدم بنادي برشلونة في تحقيق تقدم مميز على نظيره بلد الوليد في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم.

ويستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة وفيردر برلين بالدوري الإسباني.

وافتتح رافينيا دياز نجم برشلونة اللقاء بإحراز أولى الأهداف بكرة مميزة سكنت شباك الضيف ببراعة في الدقيقة 20 من اللقاء.

وأضاف ليفاندوفسكي ثاني أهداف برشلونة بهدف مميز في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وأتم جول كوندي لاعب برشلونة شريط أهداف الشوط الأول بهدف مميز سجله في الدقيقة الثانية من الوقت البدل من ضائع.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا تقدم برشلونة بثلاثية على بلد الوليد في الشوط الأول.