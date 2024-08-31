ملخص أهداف مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الفوز على نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد كينج ب أو ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص أهداف مباراة أستون فيلا وليستر سيتي

وسجل اونانا الهدف الأول في الدقيقة 28 صنعه له واتكينز.

وأحرز دوران هدف فريقه الثاني في الدقيقة 64 صنع زميله ديني.

وعاد بونانوتي بهدف ليستر سيتي الأول في الدقيقة 73 وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب أستون فيلا وليستر سيتي

ويحتل أستون فيلا المركز السادس برصيد ست نقاط بعد تحقيق فوزين وخسارة ولم يتعادل بينما يأتي نظيره فريق ليستر سيتي في المركز السادس عشر برصيد نقطة حيث تعادل وهزم مرتين ولم ينتصر.