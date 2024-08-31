نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب على ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الفوز على نظيره ليسترسيتي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد كينج ب أو ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة أستون فيلا وليسترسيتي

وبدأت أحداث مباراة أستون فيلا وليسترسيتي برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل اونانا الهدف الأول في الدقيقة 28 صنعه له واتكينز وحاول ليسترسيتي التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان أستون فيلا قريب من الهدف الثاني حتى سجل دوران هدف فريقه الثاني في الدقيقة 64 صنع ديني وعاد بونانوتي بهدف ليستر الأول في الدقيقة 73 وانتهت المباراة 2/1.

ترتيب أستون فيلا وليسترسيتي

ويحتل أستون فيلا المركز السادس برصيد ست نقاط بعد تحقيق فوزين وخسارة ولم يتعادل بينما يأتي نظيره فريق ليسترسيتي في المركز السادس عشر برصيد نقطة حيث تعادل وهزم مرتين ولم ينتصر.