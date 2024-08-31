نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس فشل انتقال أوسيمين إلى الأهلي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية سعودية عن تراجع أهلي جدة السعودي عن التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي في اللحظات الحاسمة من اليوم الأخيرة لفترة الميركاتو الصيفي في أوروبا.



ولفتت صحيفة الرياضية السعودية أن مسئولي الأهلي السعودي خاضوا مفاوضات طويلة من أجل التعاقد مع أوسيمين ورغم موافقة نابولي إلا أن النجم النيجيري كان مترددًا ولم يعط الضوء الأخضر لإتمام انتقاله.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن إدارة شركة الأهلي انسحبت من صفقة أوسيمين بالرغم من توصلها لاتفاق نهائي مع نابولي يوم الخميس الماضي.



وأوضحت الصحيفة السعودية أن تراجع الأهلي عن خطوة التعاقد مع أوسيمين جاء بعد طلبه إدراج شرط فسخ العقد مع النادي السعودي في حالة وصول عرض رسمي من أي نادي أوروبي.



وألمحت الصحيفة السعودية أن مسئولي الأهلي رفضوا شرط أوسيمين وتوجهوا لإتمام التعاقد مع الإنجليزي إيفان توني نجم برينتفورد الإنجليزي.



وأفادت الصحيفة السعودية بأن الأهلي تعاقد مع إيفان توني بعد الاتفاق المسبق مع مسئولي برينتفورد على شراء المدة المتبقية من عقد النجم الإنجليزي.



وأكدت الصحيفة السعودية أن توني أجرى الفحوصات الطبية في لندن برفقة جورلي الرئيس التنفيذي للأهلي عصر أمس الجمعة.



وأضافت الصحيفة السعودية أنه من المنتظر وصول إيفان توني إلى جدة في الأيام القليلة المقبلة من أجل الالتحاق بالنادي الجداوي.