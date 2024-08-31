نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المصارعة يطير إلى إسبانيا للمشاركة ببطولة العالم تحت 20 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسافر بعثة منتخب مصر للمصارعة إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم للشباب تحت ٢٠ عاما والتي ستقام في مدينة فيجو الإسبانية.



ويضم الفوج الأول من بعثة مصر في المصارعة الرومانية كل من:



احمد عبد الباقي وادهم غريب ومصطفي حسين ومحمود وليد ومحمد عبد النبي، بقيادة الدكتور احمد السيد المدير الفنى وإبراهيم ناصر مدربًا.



وتضم قائمة المصارعة الحرة كل من:



عبد الرحمن حمص وعمر امين وخالد سالم، بقيادة علي ابو طالب المدير الفني.

بينما تضم قائمة منتخب المصارعة النسائية الثنائي مودة بدوى وفرح حمادة تحت قيادة عمرو خلف المدير الفني.



وكانت مرام محمد لاعبة المنتخب المصري للمصارعة النسائية قد توجت بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 65 كجم، ببطولة العالم تحت 17 عاما والتي اقيمت مؤخرا في الأردن.