نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منبوذ الاتحاد السعودي يرحل إلى رين الفرنسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجح الاتحاد السعودي في التخلص نهائيًا من خدمات نجمه البرتغالي فيليبي جوتا عن طريق بيع عقده إلى رين الفرنسي في فترة الميركاتو الصيفي.



وتمكن مسئولو الاتحاد من إبعاد جوتا عن صفوف الفريق بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي لوران بلان.



وقام الاتحاد بالإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس عن رحيل جوتا إلى رين الفرنسي بشكل نهائي.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الاتحاد وافق على بيع المدة المتبقية من عقد البرتغالي جوتا لصالح رين الفرنسي.



وقام الاتحاد بتوديع جوتا بعد انضمامه إلى رين عن طريق نشر صورته متضمنة تعليق: "شكرًا لك. يعلن نادي الاتحاد عن موافقته على بيع المدة المتبقية من عقد البرتغالي جواو بيدرو جوتا لصالح رين الفرنسي وتمنى الاتحاد التوفيق لجوتا في مسيرته المقبلة".



وانضم جوتا إلى الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من سيلتك الأسكتلندي في صفقة لمدة 3 مواسم.



ولم يتمكن جوتا من تقديم أوراق اعتماده بالشكل المطلوب، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدف آخر في 25 مباراة خاضها مع النادي السعودي في الموسم الماضي.