نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة فريق تجديف أسوان المشاركة بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق تجديف أسوان لرجال تنس الطاولة، للمشاركة ببطولة الأندية العربية والتي ستقام في مصر خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 7 من الشهر ذاته داخل مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتضم قائمة فريق تجديف أسوان كل من وسام سنبل، أحمد أشرف، محمد طارق ومحمود أشرف حلمي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من كل من سيد موسى رئيسا للجهاز والمدير الفني للفريق بالإضافة إلى محمود نصر حلفاوي مديرا إداريا للفريق تحت إشراف المشرف العام على اللعبة وعضو مجلس إدارة النادي محمد بدر حلفاوي.

يذكر أن البطولة ستشهد مشاركة 3 فرق من مصر على صعيد الرجال وهم إنبي وتجديف أسوان وألعاب دمنهور بينما يشارك 3 فرق على صعيد السيدات وهم إنبي وبتروجت وجزيرة الورد.

كانت قد أقيمت النسخة الماضية للبطولة العربية للأندية بالمملكة العربية السعودية وشهدت اكتساح مصري للبطولة حيث فاز إنبي بمنافسات الرجال فيما فاز فريق الزمالك بلقب السيدات.

الجدير بالذكر أن مصر قد استضافت البطولة العربية للأندية عام 2022 وشهدت فوز فريق إنبي بمنافسات الرجال بينما فاز وقتها فريق الأهلي على صعيد السيدات.