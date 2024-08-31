نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غوارديولا يكشف مدة غياب سافينيو بعد الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن إصابة لاعبه البرازيلي سافينيو، مما سيحرمه من المشاركة مع مانشستر سيتي والبداية في مواجهة فريقه ضد وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح غوارديولا في تصريح له قبل المباراة التي انطلقت منذ قليل: "سافينيو يعاني من إصابة في الركبة، وسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام".

هذه الإصابة تعد ضربة موجعة للفريق الذي كان يعول على خدمات اللاعب الشاب في هذه المواجهة المهمة.