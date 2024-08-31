نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفقة الرابعة.. رسميا الأهلي ينهي إجراءت ضم عمر الساعي والإعلان الرسمي خلال ساعات (التفاصيل الكاملة للصفقة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الصفقة الرابعة.. رسميا الأهلي ينهي إجراءت ضم عمر الساعي والإعلان الرسمي خلال ساعات (التفاصيل الكاملة للصفقة).

عمر الساعي، النادي الأهلي، أعلنت مصادر مقربه من مجلس إدارة النادي الأهلي عن انتهاء مفاوضات ضم لاعب وسط فريق نادي الإسماعيلي عمر الساعي رسميا منذ قليل.

وأوضح المصدر إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والأستاذ نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي قد انتهوا من وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة منذ ساعات قليلة حيث يتم الآن صيغة العقود بين الطرفين ولم يتبقى سوي توقيع اللاعب فقط.

تفاصيل الصفقة

عمر الساعي

عمر الساعي، النادي الأهلي، وأشار المصدر إلى أن اللاعب سيرتبط بعقد لمدة أربع سنوات مع القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الصفقة كلفت خزيِنة النادي الأهلي مبلغ 50 مليون جنيه، بجانب إعارة لاعبين وهم عمار حمدي، والمدافع معتز محمد من قطاع الناشئين، وسيتم دفع مبلغ 28 مليون مع توقيع العقود بين الطرفين، وسيتم تقسيط مبلغ ال 22 مليون جنيه المتبقية على مدار 11 شهر بواقع 2 مليون جنيه كل شهر.

عمر الساعي، النادي الأهلي، ومن المقرر أن يتواجد اللاعب مساء اليوم داخل النادي الأهلي بالجزيرة رفقة مدير التعاقدات أمير توفيق من أجل التوقيع على العقود لتسجيل اللاعب مساء اليوم بقائمة الفريق للموسم الجديد والتي ستخوض مواجهة السوبر الافريقي أمام نادي الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل بالسعودية بأفتتاح الموسم الكروي الجديد للفريق.

ويلعب عمر الساعي مع الفريق الأول لنادي الإسماعيلي منذ عام 2022، حيث خاض صاحب الـ 21 عاما خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي 33 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويعد الساعي هو رابع صفقات النادي الأهلي بعد التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، ومواطنه أشرف داري، والقطري صاحب الأصول المصرية يوسف أيمن.

استمرار الميركاتو

ومن المقرر أن ينهي النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لتدعيم خط الوسط بعد رحيل المالي أليو ديانج إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة، بجانب رحيل أحمد عبد القادر إلى الدوري القطري على سبيل الإعارة هو الأخرى، بجانب وجود مفاوضات مع مهاجم نادي إنبي أحمد نادر حواش، ولاعبي نادي زد وهم محمد إسماعيل، وأحمد العش، وعبد الرحمن البنوبي، ومصطفى زيكو من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الجارية، حيث يشارك المارد الأحمر في عدد كبير من البطولات بالموسم المقبل.