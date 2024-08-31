نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني للنسخة الجارية 2024-2025.

أهداف مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

سجل رافينيا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ثلاث أهداف من مباراة البارسا وبلد الوليد في الدقائق 20، 64، 72.

ووضع البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول وبعد وقت قصير من هدف رافينيا الأول.

وشهدت الدقيقة 45+2 من عمر الشوط الأول هدف جديد لبرشلونة بأقدام جول كوندي.

ورد داني أولمو على هدفه الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة العاشرة بهدف رسمي في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة عزز فيران توريس بالهدف السابع لصالح نادي برشلونة على بلد الوليد.