نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى.. عبدالمنعم يتواجد في قائمة نيس لمواجهة أنجيه غدا في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فرانك هايز، المدير الفمي لفريق نيس الفرنسي قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الغد أمام فريق أنجيه، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ويلتقي فريق نيس أمام منافسه أنجيه في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان.

وشهدت قائمة فريق نيس تواجد محمد عبدالمنعم المدافع الدولي، المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الفرنسي قادما من النادي الأهلي المصري.

وجاءت قائمة نيس لمباراة أنجيه على النحو التالي:

حراسة المرمى: بولهندي - مارسين بولكا - دوبي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - ميلفين بارد - مويس بومبيتو - جوناثان كلاوس - دانتي - جوردان لوتومبا - أنطوان ميندي

خط الوسط: هشام بوداوي - يوسف ندايشيمي - تانجي ندومبيلي - بابلو روزاريو

خط الهجوم: بوجا - بدر الدين بوعناني - بلال براهيمي - محمد علي شو - إيفان جيساند - يوسوفو موكوكو - فيكتور أوراكبو.

موعد مباراة نيس أمام أنجيه



من المحدد أن تنطلق صافرة بداية مباراة نيس أمام أنجيه في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على أرضية ملعب استاد رايموند كوبا.