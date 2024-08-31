المصري يحصل على توقيع محمد سالم مهاجم المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي في الحصول على توقيع مهاجم نادي المقاولون العرب، محمد سالم، بعد مفاوضات مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين.

يسعي المصري لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين ذوي خبرة وقدرات هجومية عالية، استعدادًا للموسم الجديد.

المصري يحصل على توقيع محمد سالم

يعد محمد سالم واحدًا من أبرز المهاجمين في الدوري المصري، حيث أظهر أداء مميز مع فريقه السابق، مما جعله هدفًا لعدة أندية.

يمتلك اللاعب سرعة كبيرة وقدرة على تسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة، وهو ما دفع إدارة المصري للإصرار على ضمه لتعزيز الخط الأمامي للفريق.

وفي سياق أخر، حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

هذا ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لنحو 11 ألف متفرج.